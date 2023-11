Il dibattito con Giaufret al Pacinotti

All’insegna del romanzo epistolare europeo continua la collaborazione fra la Società Dante Alighieri, l’Alliance Francaise e l’Acit (Associazione italo-tedesca), associazioni culturali diverse tra loro ma con l’obiettivo comune della diffusione della cultura del Paese di riferimento. Più in particolare, domani, alle 16.30, nell’auditorium del liceo scientifico Pacinotti, si terrà la seconda lezione, a cura della professoressa Hélène Colombani Giaufret, già docente di lingua francese nelle Università di Genova e Torino, autrice di una vasta opera di ricerca e di pubblicazioni in vari ambiti, dalla formazione dei docenti di lingua alla linguistica contrastiva (italiano-francese) alla lessicografia francese dal Seicento all’Ottocento, la narratologia, il rapporto tra oralità e scrittura nel romanzo e nella canzone contemporanea, nonché presidente onoraria dell’Alliance Francaise di Spezia.

Argomento di questa seconda lezione ‘Come un ufficiale di artiglieria ha lasciato il capolavoro del genere: Le Relazioni Pericolose di Choderlos de Laclos – 1782’, opera considerata per unanime consenso, come il più grande romanzo epistolare della letteratura francese. Ambientato nella Parigi del Settecento, si parla della marchesa di Merteuil, falsa e devota, abbandonata dall’ amante, Gercourt, che decide di vendicarsi disonorandolo; da lì uno scambio epistolare di 175 lettere per la rete diabolica costruita dalla marchesa e dal complice visconte di Valmont. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione della Libreria Ricci. È previsto il rilascio attestati di partecipazione a docenti e studenti. L’ingresso è libero.