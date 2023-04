Il ’De Terminal’ preso di mira a Pasqua Rubati di notte otto tavolini e sedici sedie

Brutta sorpresa, il giorno di Pasqua, per la titolare del locale ’De Terminal’ (nella foto) sulla passeggiata Morin, nei pressi del ponte Thaon di Revel. Quando è andata ad aprire al mattino, si è accorta che qualcuno durante la notte le aveva portato via otto tavolini e sedici sedie. Spariti nel nulla, e con la giornata di lavoro sicuramente intensa considerato il numero di turisti in città, la prospettiva non era certo delle migliori. Non è la prima volta che il ’De Terminal’ è preso di mira dai vandali e dai ladri, ma questa volta si è trattato sicuramente di un furto mirato. Chi si è portato via i tavolini e le sedie è arrivato nella notte con un mezzo adeguato per trasportarli. La titolare ha sporto denuncia ai carabinieri e la speranza è che le telecamere di sicurezza cittadine abbiano ripreso qualcosa che possa aiutare le indagini.

Ma prima di tutto la titolare ha dovuto risolvere il problema dei posti a sedere ed in questo ha trovato una rete di solidarietà, con i vicini pescatori e gli stessi carabinieri che hanno dato una mano per trovare tavoli e sedie.

Per tamponare sono stati utilizzati alcuni tavoli e panche in legno da sagra, un cliente voleva portare addirittura il suo tavolino da balcone.