Il coro armonia ‘Gospel e Spiritual’ in concerto nella chiesa metodista

Un progetto ‘Musica in città’, già attivo da quattro anni alla Spezia. E in questo ambito, sabato alle 18, nella chiesa metodista di via Da Passano, è in programma il concerto del Coro Armonia ‘Gospel e Spiritual’. L’ingresso è libero, essendo in parte finanziato dal contributo dell’8xmille delle Chiese valdesi e metodiste. Il Coro Armonia – diretto dal 2019 dal maestro Antonio De Palma – è nato nel 1987 dall’incontro di appassionati del canto popolare spiritual e gospel, e più in generale della tradizione musicale nordamericana. Oggi è un coro a voci miste di circa quindici elementi, che ha nel proprio repertorio brani raccolti dai più importanti cori americani specializzati nel canto ‘a-cappella’, ovvero senza accompagnamento strumentale. Oltre al repertorio spiritual, il coro si è interessato al repertorio ‘Sacred Harp’, anche denominato ‘Shape note’, divenendo uno dei pochi cori in Europa che lo esegue, nel rispetto della tradizione, grazie ad una serie di scambi culturali avuti con i Nothern Harmony, il gruppo americano specializzato in questo repertorio.