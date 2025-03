Il coraggio della pace. Incontro al circolo Arci per dire “no“ alla violenza

Giovedì alle 17.30 al circolo Arci Canaletto della Spezia è in programma l’incontro “La Casa Brucia“ inserito nella campagna nazionale “Centomila no alle guerre“ organizzato da Disarma–Il coraggio della Pace. L’iniziativa mira a sensibilizzare sui temi fondamentali della pace e della non violenza. Saranno presenti Stefania Novelli, presidente del Comitato Arci La Spezia, Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia, Stefano Sarti, coordinatore della Rete Pace e Disarmoa, Claudia La Barbera, traduttrice e ricercatrice e Claudio Grassi, presidente di Disarma. Il dibattito sarà moderato da Pierluigi Sommovigo.