Il consiglio della Nato in visita a Fincantieri e Polo della subacquea

Toccherà anche La Spezia il tour italiano del Consiglio Atlantico della Nato, guidato dal vicesegretario Mircea Geoană (nella foto) per le celebrazioni del 75esimo anniversario dell’Alleanza Atlantica. Domani il Consiglio Atlantico visiterà il Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima e il Polo Nazionale della dimensione Subacquea, situati all’interno del compendio della Marina militare in via San Bartolomeo. Prevista anche la visita allo stabilimento Fincantieri del Muggiano, che potrebbe diventare un punto di riferimento anche per la Nato nel quadro delle rafforzate attività di sorveglianza delle infrastrutture subacquee come gasdotti e cavi per le telecomunicazioni. Martedì, dopo una visita su Nave Cavour, Geoană e i 32 ambasciatori alleati si recheranno a Roma, per incontrare il ministro della Difesa, Guido Crosetto.