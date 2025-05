Il compleanno diventa jam session. Al Terminus la batteria di Cidale

"In occasione del mio 35° compleanno festeggerò in jazz con una grande jam session, assieme ad alcuni amici e meravigliosi musicisti". Il batterista spezzino Matteo Cidale spegnerà le sue 35 candeline in maniera particolare, stasera dalle 21, al Terminus cafè. Nel locale di via Paleocapa sarà affiancato da Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso, Mila Ogliastro alla voce, David Stingaciu al sax, Mario Castellano al piano, Valerio Vantaggio alla batteria, Matteo Prefumo alla chitarra, Riccardo Grandini alla voce, Simone Cosso alla chitarra, Zeno De Marco al piano, e altri ospiti. Veri talenti e realtà del jazz italiano. Da Roma arriva il batterista Vantaggio un vero e proprio fuoriclasse del suo strumento, che ha collaborato con numerosi artisti di rilievo tra cui Dave Liebman, Jesse Van Ruller, Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, Germano Mazzocchetti, Enrico Rava, Tommy Smith e Alfredo Paixao. Da Genova la cantante Ogliastro, classe 1991, diplomata in Canto Jazz (primo e secondo livello) al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, studiando con musicisti di alto livello quali Pietro Leveratto, Andrea Pozza, Tiziana Ghiglioni, Danila Satragno e Barbara Raimondi.

Negli ultimi anni si è esibita nei jazz club nei festival e nel progetto Ismez con Andrea Pozza, Pietro Leveratto, Aldo Zunino, Gabriele Mirabassi, Alessio Menconi, Riccardo Zegna e Gianluca Tagliazucchi. Insegna canto moderno e musica dall’età di 24 anni, la sua carriera è caratterizzata da esibizioni dal vivo ed è compositrice e arrangiatrice di un proprio progetto artistico. Sempre da Genova il pianista De Marco, un talento del piano, così come il chitarrista Cosso.

Prefumo è un virtuoso della chitarra, compositore arrangiatore, classe ’91 che vanta già collaborazioni con nomi del calibro di Joe Locke, Seamus Blake, Dado Moroni e molti altri. Da Gragnano il pianista Mario Castellano, che si è esibito con musicisti come Hanry Allen, Scott Hamilton, Doug Lawrence, Denise King, Joseph Lepore, Dario Deidda. Da Milano, poi, il cantante Grandini, classe ’89, docente, compositore, che ha condiviso il palco con artisti del calibro di Gigi Proietti, Francesco De Gregori, Danilo Rea; dal 2018 ad oggi è assistente docente del corso Vocal Ensamble jazz al Conservatorio Puccini della Spezia. Dalla Germania il sassofonista David Stingaciu che ha già suonato con artisti del panorama jazz italiano, tra cui Aldo Zunino e Massimo Moriconi (bassista di Mina). Completano la formazione gli spezzini Leonardo Corradi e Diego Piscitelli, i resident del trio, rispettivamente piano e contrabbasso, che daranno il via, assieme al festeggiato, a questa super jam. Info: 0187 713210.

Marco Magi