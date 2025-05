Finiti i lavori, riapre il lungomare Inaugurazione con Festa dello sport

Da questo fine settimana il Lungomare Vassallo di Lerici, nella porzione interessata dal cantiere per il restauro per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra la Piazza Garibaldi e Largo Tarabotto, tornerà in piena attività. Dopo i mesi invernali, in cui il tratto è rimasto chiuso per consentire i lavori, riapre infatti uno dei lungomare più belli d’Italia. Il progetto ha completato anche la parte di primo lotto del restauro, nella zona di Largo Tarabotto e il marciapiede esterno di un tratto di Via Roma in continuità con Piazza Battisti. L’opera, finanziata con risorse di bilancio per un importo di circa 700mila euro, ha restituito un lungomare moderno, realizzato con materiali innovativi, pur nella tradizione dei colori e del paesaggio. Domenica 1 giugno, la passeggiata sarà inaugurata con il bagno di folla attesa per la Festa dello Sport che animerà il lungomare dalle 9.30 alle 18 con protagoniste tutte le società sportive del territorio. "Non poteva esserci un modo migliore per restituire alla cittadinanza la parte di paese più vissuta e fotografata" spiega il sindaco Leonardo Paoletti. Il prossimo autunno si procederà con l’ultimo lotto della riqualificazione che completerà l’intero Lungomare.