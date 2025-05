Il Polo nazionale della Subacquea porta in alto il territorio spezzino

La Spezia, 30 maggio 2025 – Confindustria La Spezia organizza per mercoledì 4 giugno alle 11, nella propria sede, l’evento 'Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea nuove sfide e opportunità per le imprese'.

A un anno e mezzo dalla sua istituzione, con la sua struttura operativa ubicata alla Spezia, il Polo Nazionale della Subacquea porta il nostro territorio al centro dell’attenzione nazionale in ambito underwater.

Sarà l’ammiraglio Cristiano Nervi, direttore della struttura operativa del Pns e del Centro di Supporto e di sperimentazione navale (Cssn) della Marina militare italiana, ad illustrare il ruolo, le funzioni e gli obiettivi del Pns, nonché a presentare i bandi di ricerca e sviluppo appena pubblicati e le opportunità di coinvolgimento delle imprese in progetti di ricerca e innovazione in un settore ad alto contenuto tecnologico.

“Il Pns rappresenta per La Spezia una straordinaria occasione per rafforzare il proprio ruolo di hub strategico nel settore marittimo-subacqueo – dichiara Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia. È un’infrastruttura nazionale che nasce qui e che può generare valore concreto per le imprese locali e non solo, pronte a contribuire con competenze, tecnologie e visione internazionale”.

L’evento è aperto a tutte le imprese, al mondo accademico e della ricerca e ai soggetti interessati ad approfondire le prospettive offerte dal Pns. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link https://confindustriasp.it/pns/