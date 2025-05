Cultura, socialità e cucina. Ecco il nuovo corso del Pin

Con ancora più energia, dopo un importante intervento di restyling che ne ha trasformato l’estetica, l’organizzazione e la visione, Pin riparte. Da oggi l’antica Pinetina/Centro Allende tornerà ad animarsi, inaugurando ufficialmente una stagione che promette di fondere cultura, socialità, cibo e musica in uno spazio cittadino ripensato per accogliere, ispirare e far incontrare. Spazi rinnovati, nuova identità, molte sorprese, per mantenere sempre più alto il livello di proposte legate all’intrattenimento, alla cucina, alla cultura e al divertimento. I lavori realizzati negli ultimi mesi hanno interessato sia gli spazi interni che quelli esterni dell’area: nuovi ambienti funzionali, una food court completamente restaurata, illuminazione rinnovata, un palco di nuova concezione e una pianta generale ridisegnata per rendere ogni area più accessibile e riconoscibile. Il tutto è accompagnato da una nuova identità visiva: una grafica fresca e contemporanea, che racconta la trasformazione del Pin in un luogo sempre più dinamico e partecipato.

Non mancano le novità gastronomiche: tra i nuovi partner della food court troviamo Billi’s, realtà riconosciuta a livello nazionale per la sua proposta gastronomica di qualità, e Scialò Street Food, punto di riferimento della cucina di strada napoletana, che unisce tradizione e creatività, il ritorno ripensato dell’offerta rinnovata dello storico partner ristorante Luna Blu, della fondazione Aut Aut. Insieme a loro, anche Liguria Street Food, la nuova proposta street di Pin, ideata dallo chef Jacopo Lecci, con una proposta imperniata su Levante Ligure e la Lunigiana, sorprendente e tradizionale al tempo stesso.

Il weekend di apertura inizierà con una serata di restituzione di Pin alla città con un concerto della Monday Big Band, stasera dalle 19, con una serata di intrattenimento aperta a tutti. Domani, invece, più incentrato sull’intrattenimento prefestivo con due dj set di Lorenzo Tarabugi, poi Bisca e Gabri. Domenica, il primo fine settimana si chiuderà con un mood più rilassato salvo una festa dopocena, con dj set di Giacomo Prea. Pin si conferma così un progetto in continua evoluzione, capace di ascoltare la città e restituire spazi vivi, curati e multifunzionali. Con un calendario in arrivo ricco di appuntamenti – tra eventi culturali, musica dal vivo, talk e iniziative – Pin è pronto dunque a confermarsi al top anche in questo 2025. Informazioni: 331 6818352.

Marco Magi