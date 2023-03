Il comitato di Montalbano ha recuperato l’antico lavatoio situato in via dei Pilastri

Con una nuova iniziativa di volontariato, il Comitato per la tutela del territorio di Isola Montalbano Felettino ha riportato alla luce un altro pezzo di storia della città, ripristinando l’antico lavatoio di via dei Pilastri, situato in prossimità della mulattiera che dall’abitato del Chioso in origine proseguiva sino a Montalbano. I volontari, armati di guanti, pale, motoseghe hanno ripulito l’area circostante il lavatoio, riaperto il sentierino di accesso, liberato la vasca da un vecchio pino cadutovi sopra e da tutta la vegetazione infestante che la copriva e riattivato il sistema idraulico, con il ripristino della cisterna, la risistemazione della condotta di alimentazione d’acqua e l’installazione di un nuovo tubo metallico con la funzione di fontana. Il risultato è stato riportare alla sua originaria bellezza lo storico manufatto, che è tornato a riempirsi d’acqua.