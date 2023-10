Il casello diventa definitivo. Salt incaricata dal ministero: "Importante per il territorio"

BOLANO

Il casello autostradale di Ceparana diventerà definitivo. Non ci sono più dubbi sull’utilità di un’infrastruttura che, creata nel periodo emergenziale generato dal crollo del ponte di Albiano Magra, è entrata ormai nel quotidiano di imprese e cittadini. Salt è stata finalmente incaricata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avviare l’iter per trasformare l’opera da provvisoria a definitiva: in questo senso va letto l’incontro che si è tenuto l’altro ieri tra il sindaco di Bolano Alberto Battilani e i tecnici di Salt per gettare le basi di un protocollo di intesa che sarà firmato entro poche settimane e che comprenderà anche il ministero e Anas. "L’accordo servirà per stabilire e mettere nero su bianco gli impegni di enti e istituzioni affinchè si possa traguardare l’obiettivo della trasformazione delle rampe e del casello da provvisorie a definitive entro la prossima primavera – spiega il sindaco di Bolano, Alberto Battilani –. È sicuramente un’ottima notizia per il territorio, per i residenti, per le aziende e anche per i turisti". Nel progetto, Salt introdurrà due migliorie molto attese dagli utilizzatori del casello e non solo. Il primo riguarda la realizzazione di una tettoia che coprirà l’area di accesso e uscita del casello; la seconda, molto più importante, prevede l’introduzione di una modalità di pagamento elettronico al casello, in aggiunta al pagamento col Telepass che tante polemiche ha creato sin dall’inaugurazione dell’infrastruttura. Una decisione che potrebbe allargare ulteriormente la platea di utilizzatori del casello, finora ridotto solo a chi acquistava il Telepass.

"L’amministrazione comunale porta a casa un risultato importante, frutto del lavoro dei nostri uffici e della collaborazione di enti e istituzioni, penso a Regione Liguria e ai parlamentari spezzini che si sono interessati a questa vicenda" dice Battilani, che annuncia anche di aver chiesto ai tecnici Salt di valutare, nell’ambito dei lavori in corso di realizzazione e di quelli futuri che riguarderanno lo snodo autostradale di Santo Stefano Magra, una soluzione viabilistica affinchè chi entra a Ceparana possa poi immettersi nella corsia in direzione Genova. L’attuale conformazione del casello ceparanese è infatti ridotta: non si può prendere l’A12 in direzione del capoluogo ligure, così come non c’è varco d’uscita per chi proviene da nord. "Sarebbe una risposta ancora più significativa per residenti, aziende e turisti – dice Battilani –. Salt ha dato la propria disponibilità ad approfondire la fattibilità dell’intervento, e questo è già un buon punto di partenza. In questi anni, anche grazie al nostro apporto è cambiata in meglio la viabilità della zona, oggi i territori della piana di Ceparana si possono raggiungere più velocemente e più facilmente.

Matteo Marcello