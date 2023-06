Il Canaletto vola alla Morin E fa sua la gara ’senior’

Le ragazze del Fezzano e i giovani del Cadimare si ripetono, scavando un solco con gli avversari e candidandosi ad armo da battere in vista di agosto, mentre tra i Senior è il Canaletto a strappare la vittoria di tappa, dimostrando un’ottimo forma dopo il secondo posto di tre settimane fa a Porto Venere. Questi i verdetti della quinta prepalio stagionale, tenutasi nello specchio acqueo antistante la Passeggiata Morin. Con un terzo delle prepalio in archivio (anche se due non si sono disputate e nella terza hanno gareggiato solo gli juniores) arrivano le prime indicazioni per il 6 agosto.

Tra i Senior, sono i canarini spezzini ad agguantare la prima vittoria stagionale al termine di una gara di rimonta, che li ha visti a lungo stazionare al quarto posto. Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola, Alberto Zignego, timonati da Raffaele Strada, tagliano il traguardo in 11’25"90, mettendosi alle spalle per meno di un secondo il Fezzano (11’26’’72) che aveva dominato a lungo la gara. Terza piazza per La Spezia Centro, seguito da Venere Azzurra, Porto Venere, Cadimare, Marola, Fossamastra, Le Grazie e Tellaro, con Lerici squalificato e San Terenzo ritirato.

Tra i ragazzi, il Cadimare coglie il secondo successo consecutivo dopo quello conquistato a Lerici, con un successo d’autorità. Lorenzo Sommella, Filippo Salvietti, Marco Peghini e Federico Pecunia, con Elia Lucilli al timone, vincono la batteria col tempo di 5’38’’74, che risulterà per distacco quello migliore. Secondo l’armo delle Grazie, vincitore della prima batteria con il crono di 5’42’’80, terzo il Muggiano con 5’43’’25, seguito da La Spezia Centro, Marola, San Terenzo, Porto Venere, Canaletto e Fossamastra.

Stesso discorso vale per la gara femminile: alla seconda prova stagionale, le ragazze del Fezzano bissano il successo di Porto Venere, tagliando in solitaria il traguardo, con ben sei secondi di vantaggio sul Fossamastra. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, vincono in 5’58’’81; il Fossamastra è secondo con 6’04’’25, mentre sul terzo gradino del podio sale il Lerici, seguito nell’ordine da La Spezia Centro, Le Grazie, Porto Venere, Muggiano e San Terenzo.

Matteo Marcello