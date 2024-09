Il campione russo Berzin racconta la sua carriera al Museo del ciclismo

Al Museo del ciclismo ‘Adriano Cuffini’ è atteso per venerdì un grande ospite. Arriverà, infatti, nella sede di via dei Pioppi 10, il campione russo Evgeni Berzin (nella foto), classe 1970. Il corridore visse il suo anno d’oro nel 1994: secondo alla Tirreno e ai Paesi Baschi, primo al Criterium International e poi soprattutto alla Liegi-Bastogne-Liegi, prima di uno straordinario Giro d’Italia nel quale vinse riuscendo a mettersi alle spalle Miguel Indurain e Marco Pantani. Nell’anno successivo salì nuovamente sul podio della ’corsa rosa’ ma sul secondo gradino, poi non riuscì più a ripetere quegli straordinari exploit, anche se possiamo contare altre vittorie, oltre ai due giorni in maglia gialla al Tour de France del 1996. L’evento, a ingresso gratuito, inizierà alle 17.30 ed è promosso, oltre che dal museo, anche dalla Società ciclistica Levanto.