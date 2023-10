Il ’Calvino cantafavole’ a Palazzo Ducale

"Genova Capitale italiana del libro 2023 celebra uno dei figli più illustri della nostra terra, Italo Calvino: lo fa con una scenografica mostra allestita nel centenario della nascita dal titolo ‘Calvino Cantafavole’ – dichiara il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – . L’esposizione, al via dal 15 ottobre, racconta il rapporto di questo scrittore straordinario con la fiaba, in un viaggio nel suo immaginario attraverso le opere di tanti artisti che con Calvino hanno collaborato, che a lui si sono ispirati o che sono stati fonti di ispirazione". La mostra, sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale, è organizzata dalla casa editrice Electa in collaborazione con le Scuderie del Quirinale, Teatro della Tosse e Lele Luzzati Foundation, si terrà nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale fino al 7 aprile ed è curata da Eloisa Morra e Luca Scarlini.

La mostra è divisa in 6 percorsi e ospiterà, tra l’altro, le opere del sanremese Antonio Rubino. Oltre a questo, darà ampio spazio alla lunga collaborazione tra Calvino e un altro ligure, Emanuele Luzzati, oltre ad approfondire il tema della fiaba in Calvino nei rapporti con la musica, la televisione e il teatro. Parallelamente, Casa Luzzati offrirà un approfondimento del lavoro del grande illustratore per Calvino con oltre 100 opere originali.