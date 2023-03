Il borgo di Veppo su “Geo&Geo“ nel documentario di Valter Torri

Andrà in onda oggi, alla trasmissione ‘Geo&Geo’ su Rai Tre, fra le 16 e le 19, il filmato dedicato a Veppo di Rocchetta Vara dal titolo ‘Il paese dei migranti’. Il documentario è stato realizzato dal regista spezzino Valter Torri, che ha effettuato le riprese nel corso del 2022 alla conoscenza di un contesto sociale contraddistinto nel corso del Novecento da fenomeni migratori, che hanno determinato, qui come altrove in Val di Vara, un forte impoverimento demografico. Dopo un lungo periodo di crisi i quattro piccoli borghi che compongono nel loro insieme Veppo, sono tornati a vivere ed a popolarsi con alcuni giovani che hanno deciso di dedicarsi all’agricoltura e all’allevamento come ragione di vita. Nel filmato Torri ha inserito storie ed esperienze diverse spaziando anche al di fuori del mondo agricolo. Quel che emerge dalle immagini è un pezzo di Val di Vara poco conosciuto, scrigno di storia e biodiversità da preservare e dove uomini e donne lavorano con dignità e passione.