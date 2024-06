Il borgo di Codeglia finisce in tribunale

Non accenna a placarsi la battaglia legale sulla gestione dell’albergo diffuso di Codeglia tra il Comune di Riccò del Golfo e Host501, ultima società a gestire la struttura ricettiva. Oggi in tribunale alla Spezia, nuovo capitolo del braccio di ferro con l’udienza che vedrà il giudice pronunciarsi sul reclamo proposto dalla società alberghiera control’ordinanza con cui lo scorso 30 aprile lo stesso tribunale spezzino, aveva accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Riccò del Golfo e ordinato alla Host 501 la riconsegna all’ente della struttura turistico-alberghiera oggi denominata Borgo di Codeglia. Una vicenda che affonda le sue radici nel marzo dello scorso anno: quando la società "rifiutava la consegna evidenziando la necessità di procedere prima a regolare i rapporti di dare avere tra le parti" si legge nella documentazione comunale. Ne è seguito un lungo carteggio tra le parti, sfociato nella nota del settembre dello stesso anno in cui la società ha scritto di "ritenersi tuttora detentore del compendio immobiliare denominato Borgo di Codeglia e che la stessa non avrebbe abbandonato il Borgo di Codeglia" si legge ancora nella documentazione comunale, con l’amministrazione che, dopo aver verificato attraverso diversi sopralluoghi che "la struttura è di nuovo aperta e non presidiata", ha ritenuto tale comportamento come "un grave inadempimento che è necessario far accertare nella competente sede giudiziale. Da qui l’affondo giudiziario del Comune per contestare l’inadempimento della concessione, con la Host501 che ha impugnato l’ordinanza del giudice che obbliga la società a riconsegnare la struttura al Comune.