Il bonus carburante alla Croce Rossa Italiana

Il comitato della Croce Rossa della Spezia riceverà circa 24 mila 600 euro da Regione Liguria come contributo per il rifornimento delle ambulanze, grazie ai fondi residui del “bonus carburante”, lo strumento da 2,2 milioni di euro con cui la Regione ha riconosciuto un indennizzo ai 4.331 nuclei familiari residenti nei pressi del rigassificatore di Panigaglia. I 74 mila euro residui del fondo verranno ripartiti alle associazioni che svolgono i servizi sanitari in ambulanza nel Comune di Portovenere e nella Circoscrizione I del Comune della Spezia, tra cui appunto la sede centrale della Croce Rossa spezzina e quella di Fezzano.