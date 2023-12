Il bello del teatro contemporaneo . Torna ’Esseri illuminati dalla luna’

Quale miglior modo per festeggiare i primi vent’anni della propria attività e dare il benvenuto all’anno nuovo se non con una rassegna teatrale? Dopo il sucesso dello scorso anno la compagnia Ordinesparso – diretta dall’attore e regista Giovanni Berretta nel 2004 - torna a far parlare di sé. Fervono i preparativi per la seconda edizione di "Esseri illuminati dalla Luna", rassegna di teatro contemporaneo che si svolgerà a Sarzana, tra gli spazi della sala Ocra di Falcinello e il teatro degli Impavidi, dal 2 al 7 gennaio. Cinque giornate ricche di appuntamenti in programma, che tra arte, movimento, introspezione e magia, porteranno in scena storie di vita vera e di uomini. Tra i tanti attori che prenderanno parte alla seconda edizione di Esseri illuminati dalla Luna – oltre allo stesso fondatore della compagnia Giovanni Beretta e al noto attore sarzanese Jonathan Lazzini, ci saranno anche Sebastian Luque Herrera, Alberto Pirazzini e Giacomo Toccaceli che, dopo la loro esibizione estiva faranno ritorno in città in scena dei monologhi semi-biografici.

"Esseri illuminati dalla luna", sarà un momento di comunione tra storie di vita, con nascite diverse ma con la stessa rabbia e gioia verso il creato e i suoi sviluppi sociali, industriali, mistici ed essenziali. Un incontro di corpi, parole, idee e emozioni che a partire da martedì prossimo con Real maravilloso di Sebastian Luque Herrera e Oscillo di e con Greta Sabbatini e Giovanni Berretta, proseguirà giovedì sera con Reverie-dicono che morirò, con Ilaria Baudone e Andrea Pugnana e Il giorno in cui lo faccio di e con Alberto Pierazzini. Polvere: storia di pugni, zingari e nazisti di e con Luca Barsottelli e Di padre in padre, con Thomas Angeli e Nicola Furia sono invece gli spettacoli previsti per la serata di venerdì. Sabato sera, penultimo appuntamento della rassegna con Alla luce nel faló di e con Jonathan Lazzini e Suite per corpo e macchine. La seconda edizione di "Esseri illuminati dalla Luna" si chiuderà domenica 7 gennaio alle 19,30 al teatro degli Impavidi con Prima nota di Greta Sabbadini e Where have you gone con Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini.

Il biglietto per poter assistere alle serate del 2,4,5 e 6 gennaio con inizio fissato alle 21 alla sala Ocra, sarà acquistabile in loco al prezzo di 10 euro, mentre il costo del biglietto per la serata del 7 gennaio ammonta a 12 euro e sarà reperibile alla biglietteria del teatro e su Vivaticket.