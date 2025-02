Il ballerino Tonelli debutta a Madrid a soli 17 anni

Splendido debutto spagnolo per il danzatore spezzino Marco Tonelli. Il diciassettenne, dopo soli quattro mesi di studio nel Professional Training, la scorsa settimana, al Teatro della Nacho Duato Company di Madrid, ha danzato in primo cast nel balletto ‘Na Floresta’ del celebre coreografo. Per la prima volta in una compagnia professionale e di fronte al pubblico spagnolo, Marco ha realizzato un sogno coltivato da quando, ancora bambino, salì sul palco del Civico, punto focale nelle storie dei professionisti spezzini accompagnati alla professione da Loredana Rovagna. "Marco con la sua dedizione ha passato ore a perfezionare le coreografie, ha affrontato con coraggio le sfide e non ha mai perso di vista il suo sogno – dichiara Rovagna –. Sono felice per lui come anche per Danila Muhametaj che superata brillantemente l’audizione, studia a Roma al Professional Training del Daf diretto dal coreografo Mauro Astolfi". Danila al mattino frequenta l’ultimo anno del liceo classico e tutti i pomeriggi studia danza per 4 ore. Nella ‘Notte dei Licei’ presenterà la coreografia ‘Talestri’ creata per lei da Marco Tonelli e il Solo da ‘Ossiadiana’ di Rovagna. Nel frattempo, il rinnovato Junior Golfo dei Poeti Danza sta lavorando alla nuova produzione del Centro studi Danza Di.Da. Dimensione Danza ‘La Bella Addormentata si risveglia’, in scena al Civico la mattina del 28 marzo per le scuole e la sera del 29 per il pubblico.

