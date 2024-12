“Il bacio” di Sara Bontempi

Approda nuovamente alla mediateca regionale ligure ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, segmento della 14a edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’. Con ingresso gratuito, oggi alle 17.30, la scrittrice Sara Bontempi presenta il libro ‘Il bacio sulla fronte’, editore dalla Lfa Publisher lo scorso anno. Sarà Loriana Petacchi a dialogare con l’autrice. ‘Il bacio sulla fronte’ è un romanzo che narra, in 68 pagine, delle domeniche trascorse dai nonni durante gli anni Ottanta e Novanta, un periodo in cui la domenica era ancora considerata un giorno di riposo interamente dedicato alla famiglia e al relax. L’autrice decide di raccogliere le storie e gli aneddoti di queste domeniche straordinarie, con l’obiettivo di preservarle e condividerle con chi non crede che un periodo così meraviglioso, senza smartphone o Netflix, sia mai esistito. Si tratta, insomma, di un’autobiografia familiare, nella quale Sara Bontempi apre uno scorcio nella sua vita, raccontando ai lettori aneddoti della sua infanzia.