I ’Vip Black Days’ al 5Terre Outlet Village. Dieci giorni di sconti extra su tanti articoli

In anticipo rispetto alle feste di Natale e a cavallo dei giorni del Black Friday, il Brugnato 5Terre Outlet Village strizza l’occhio ai fan dello shopping con dieci giorni di sconti extra su una selezione di articoli. Si chiamano "Vip Black Days" e garantiranno ai possessori di Vip Card riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet di articoli dei marchi. Nessun problema per chi non ha ancora sottoscritto la carta-sconti: sarà, infatti, possibile ottenerla in pochi passaggi presso l’Infopoint dell’Outlet Village, dove sarà rilasciata gratuitamente. Dopo quest’iniziativa, potrà essere utilizzata per ottenere altri benefici e riduzioni nel corso di nuove promozioni. La lista completa dei negozi aderenti alla Black Week potrà essere consultata nella sezione dedicata del sito del centro. Intanto, il 5Terre Outlet Village continua con le iniziative che strizzano l’occhio all’ambiente: le installazioni natalizie sono realizzate in sintonia con le buone pratiche della sostenibilità energetica.