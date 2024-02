I tifosi tornano a gioire. "Ora tutti a Modena"

Tornano a gioire gli oltre seimila tifosi spezzini accorsi allo stadio. Sorriso a trentadue denti per Fabio Guidi: "Partita dalle emozioni forti, all’inizio ho tremato al gol di Pandolfi, poi però il cuore di noi tifosi e dei giocatori ha avuto la meglio. Il nostro entusiasmo è stato trascinante, la squadra ne ha beneficiato. I palloni calciati da di Verde e Di Serio li abbiamo spinti noi in rete, siamo tornati a essere il dodicesimo uomo in campo. Qualche paura nei minuti finali con quel gol di Magratti, ma, uniti siamo riusciti a conquistare una vittoria estremamente preziosa. Ora tutti a Modena, uniti con la squadra nei momenti di difficoltà". Felice Massimiliano Fontana: "Dopo un avvio da film horror, la squadra a poco a poco si è ripresa facendoci esplodere di gioia quando Verde ha segnato il gol del pareggio con una punizione alla Maradona e quando Di Serio ha siglato il 2 a 1 su assist meraviglioso di Falcinelli. I nuovi giocatori hanno portato qualità, morale, temperamento, esperienza. Un successo importantissimo perché ci consente di accorciare la classifica puntando alla salvezza diretta. Il ‘Picco’ sarà determinante come lo è stato con il Cittadella: in 6000 a ruggire come ai vecchi tempi. Ora è fondamentale evitare le polemiche e fare un fronte unito per salvare tutti insieme la Serie B". Al settimo cielo Attilio Ricco: "Finalmente una vittoria al ‘Picco’, ci voleva per noi tifosi e per la squadra. Si tratta del secondo successo stagionale tra le mura amiche, tre punti che portano entusiasmo e ossigeno vitale per la classifica. Grandi emozioni ai gol, in particolare al 2 a 1 firmato da Di Serio, abbiamo riscoperto gioie che dovremmo provare un po’ più spesso. Qualche timore di troppo sul 3 a 2. Con i nuovi innesti la squadra è più forte ed equilibrata. Con fiducia andiamo tutti a Modena". Dello stesso avviso Renzo Spinosa: "Entusiasmante tornare a vincere al ‘Picco’. Lo Spezia ha giocato da squadra, si inizia a vedere una quadratura, mister D’Angelo sta apportando input importanti. Di Serio, Nagy e Falcinelli hanno trasmesso qualità e esperienza. Se continueremo così la salvezza diretta non è un’utopia".

Fabio Bernardini