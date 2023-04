I risvolti oscuri delle creepypasta Da passatempo a riti per mondi alternativi

Internet ospita varie forme di svago e media, tra cui gli SCP, Reality Shifting, Creepypasta e Backrooms. Questo tipo di contenuti risultano affascinanti e divertenti, ma in realtà nascondono pericoli indiretti che non possono essere trascurati.

Le Creepypasta sono un genere di narrazione horror diffuse sulla rete che creano leggende o miti. Queste storie sono immaginarie, ma basate sulla vita reale. Le Creepypasta non devono seguire uno stile e un universo condiviso, nascono in modo indipendente e non sono legate a un sito in particolare.

La Fondazione SCP è uno delle creepypasta più seguite. L’idea nasce da alcuni scrittori che nel 2007 costruirono un universo alternativo. SCP vuol dire Security, Contain, Protect, si differenzia dalle altre Creepypasta perché fanno parte di un’unica storia.

Il Reality Shifting invece è un fenomeno diffuso dalla rete diverso dai precedenti, viene definito come una forma di autoipnosi durante la quale il soggetto che la pratica si estranea dalla realtà per entrare in un mondo immaginario, che segue i propri desideri e le proprie fantasie. Il rischio di sperimentare queste forme di realtà alternativa è che si tende ad isolarsi e diventare dipendenti, cambiando il modo di vedere il mondo.