I rischi degli stupefacenti illustrati ai giovanissimi

Anche quest’anno gli ’Amici delle Forze Speciali’ sono arrivati nelle scuole, per l’esattezza alla scuola primaria Venturini di via Bologna, per trattare il delicato tema dei pericoli derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Il personale della Guardia di finanza della Spezia, con esperienza anche nella comunicazione con giovani e giovanissimi sulla tematica dei rischi connessi con gli stupefacenti, ha saputo esporre con semplicità e creatività un argomento così spinoso ai bambini della scuola primaria. Attraverso slide e video appositamente predisposti e studiati per la giovanissima età della platea, il luogotenente Diego Ignarro, comandante del 117 della Guardia di finanza, ha catalizzato l’attenzione degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, dimostrando cuore per l’informazione ai giovanissimi, rispondendo alle numerose domande dei bambini e spiegando quanto siano pericolose le droghe sia dal punto di vista psicofisico che da quello giuridico.

L’entusiasmo e l’attenzione è stata quindi rivolta ai due bellissimi esemplari di cani antidroga della Finanza, il labrador veterano Elik e Lucifer, pastore tedesco di tre anni, che hanno rubato la scena per una dimostrazione pratica del loro lavoro sul campo. La scuola Venturini ringrazia calorosamente la Guardia di finanza per il supporto e la disponibilità, nonostante l’impegno quotidiano su strada nel combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il lavoro degli ’Amici delle forze speciali’ proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti con scuole di ogni ordine e grado.