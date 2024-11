I ragazzi e la lettura. Un progetto a Bolano

"Un ragazzo che legge, sarà un adulto che pensa". Una massima più che mai attuale, e che a Bolano da circa un mese si è declinata in un progetto che vede la scuola in prima linea. A partire dal mese di ottobre gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Isa 20 di Bolano hanno intrapreso un percorso di voci, immagini e parole per innamorarsi della lettura, promosso all’interno del progetto di sensibilizzazione e promozione della lettura ’LeggiAmo’ realizzato con un contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando ’Educare - La scuola per una cittadinanza consapevole’. Il progetto vede la collaborazione di diversi enti del terzo settore: il Comune di Bolano con interventi nella nuova biblioteca civica e la realizzazione di un’aula lettura nella scuola secondaria di primo grado di Ceparana, la cooperativa Lindbergh che da anni collabora con l’istituzione scolastica, l’associazione ’Crescere insieme con la musica’ che porterà i propri allievi all’interno dell’istituto scolastico per musicare il testo di Cristina Dell’Acqua, ’Il desiderio di volare’. Gli alunni della scuola primaria incontreranno autori come Cristina Dell’Acqua, Fulvia Dell’Innocenti, Laura Del Pino, e saranno coinvolti in laboratori di lettura. Chi tra loro è alle prese con l’apprendimento della lettura, avvicinerà il mondo del libro grazie a laboratori di ascolto e letture animate condotte dall’attrice Mariella Melani. Non da ultimo, L’istituto comprensivo di Bolano avrà il piacere di ospitare i volontari dell’associazione ’sulleregole’, nata a Milano dall’incontro con l’ex magistrato Gherardo Colombo, la cui missione è la diffusione del rispetto delle persone come valore fondante della Costituzione italiana. Un ricco programma di eventi e appuntamenti organizzati con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla pluralità e all’inclusione, sia di stimolare la pratica quotidiana della lettura come strumento di libertà e consapevolezza, favorendo la crescita di cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società e nella famiglia.