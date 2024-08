I Peawees al Dialma Ruggiero. Il ’One ride tour’ di Hervé & C. decolla proprio da Fossitermi

È arrivato l’annuncio che tanti aspettavano: venerdì 20 e sabato 21 settembre finirà per i fan dei Peawees un lungo digiuno durato sei anni. A tanto ammonta l’assenza del gruppo punk rock spezzino dalla scena live della propria città – salvo un breve cameo allo Shake Club in occasione di un evento di alcune settimana fa –, ma Hervé Peroncini & Co. sono pronti a calcare di nuovo un palco in riva al golfo. Nello specifico, si tratterà di quello del Dialma Ruggiero, nel cui auditorium partirà il loro ’One ride tour’: due date in cui saranno accompagnati dai supporter Fernandhell – band dell’ex Peawee Livio Montarese – nella prima serata e Two Headed, il duo rock svedese formato da Robert Eriksson, batterista dei leggendari Hellacopters, e Kurt Dräckes dei Sewergrooves (prevendite su VivaTicket).

Sulla scia di quattro singoli, l’ultimo dei quali ’Banana Tree’, il nuovo Lp ’One ride’ sarà pubblicato il 6 settembre dalla Wild honey Records in versione cd e lp, che promette di fare sceintille dopo l’entusiasmante tour spagnolo che li ha visti girare il paese insieme agli Hellacopters, con il pieno di pubblico e di entusiasmo. Da ’Moving target’, precedente lavoro che ottenne consensi dalla critica internazionale ottenendo il premio Best Power Pop Album al quinto ’Rock n Roll Manifesto’ dell’omonima radio newyorkese, ci sono voluti anni per questo nuovo 33 giri, scritto durante la pandemia, affrontando un cambio di formazione. Ancora un altro anno in tour fra Spagna, Italia e Scandinavia, poi lo studio per la registrazione. E finalmente, il release party nella città di origine, prima tappa del tour di lancio dell’album, con ospiti di rilevanza internazionale. La band arriva lasciandosi alle spalle tanti live sui palchi più rinomati d’Europa, dopo aver partecipato a festival di spicco quali lo Sjock in Belgio, il Cosmic Trip in Francia, il Bukta in Norvegia, il Fuzzville, il Motorbeach e il Toulina Pop in Spagna. Un lungo percorso, una lunga rincorsa che li porta a fare il conto alla rovescia per il live spezzino, in cui brilla un 2019 particolarmente intenso, con ben 53 date tra cui un tour in Inghilterra e Scandinavia al fianco della band statunitense The Detroit Cobras. Ma la festa non finirà al Dialma Ruggiero: dopo i concerti, si sposterà allo Shake Club per un dj set che farà ballare tutti al ritmo di rock n roll, punk, RnB, soul e garage rock. Una celebrazione imperdibile per tutti gli appassionati del genere e della musica, ma anche per della scena del golfo, di cui i Peawees sono uno dei capisaldi.

Chiara Tenca