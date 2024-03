I NuovoNormale presentano ’Due’

I NuovoNormale presentano al Big Boss Man il nuovo album ‘Due’, un mix indie-rock a base di tromba elettrificata, sintetizzatori ‘retromaniaci’ e chitarre ‘angolari’, affiancato a personali riletture di celebri canzoni new wave anni’80. I NuovoNormale nascono alla Spezia nel 2020, dall’unione fra il progetto electro-pop La formica elettrica di Andrea Pasciuti e i musicisti dei Malenky Slovos. Il primo album di inediti esce nel 2022 per la storica etichetta Baracca & Burattini e distribuzione digitale The Orchard (Sony). Partecipano nello stesso anno all’album a progetto ‘Parole liberate’ (secondo alle Targhe Tenco), mettendo in musica un testo scritto tra le mura di un carcere italiano, a fianco di artisti come Andrea Chimenti, Gianni Maroccolo, Petra Magoni. Parteciperanno anche al ‘Volume due’ dell’iniziativa, a fianco di Bandarbardò, Morgan e molti altri tra cui il batterista dei King Crimson Pat Mastelotto, presente con una sua versione del brano ‘Sbagliato’ dei NuovoNormale. Inizio del concerto alle 22, prima è possibile cenare.