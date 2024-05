I Nadja ripropongono “La Joie”

Anniversario importante per il gruppo musicale sarzanese dei Nadja, nato nei primi anni ’80 e che proprio nel 1984 pubblicò il primo lavoro, “La Joie”. Domani, sabato, alle 18 nei locali della Factory, galleria d’arte in via Fiasella, 94 a Sarzana, i Nadja suoneranno per intero l’album “La Joie”. A Fabio Giannini, chitarra e voce e Michele Militello, basso, membri originari, si aggiungeranno Marco Merino alla batteria ed Erman Pasqualetti all’elettronica (questi ultimi membri di Open Air Concert, altro gruppo locale di quegli anni). A completare la formazione della performance l’attore e regista Toni Garbini alla voce. L’ingresso è gratuito.

Il gruppo, appunto, aveva pubblicato nel 1984 il primo lavoro, “La Joie”, allora su cassetta, ristampato nel 2017 dall’etichetta torinese Onde Italiane. La rivista “Rumore” in un numero speciale del settembre 2023 ha inserito il disco tra i 100 più significativi del genere new wave/post punk italiani.