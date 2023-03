I libri Dovere o piacere?

Abbiamo fatto un sondaggio in alcune classi del nostro Istituto per sapere qual è il rapporto con la lettura dei nostri coetanei.

1) Leggi perchè ti piace o perchè sei costretto? Il 24% legge perché costretto, il 69% per piacere, il 7% non legge proprio. 2) Quanti libri leggi in un anno? Più di 10 il 58%, da 5 a 10 il 36%, meno di 5 il 6% dei ragazzi. 3) Qual è il genere di libri che preferisci? Il 52% gialli e horror, il 38% ama l’avventura e il fantasy, il 10% amicizia e sentimenti. 4) Che tipo di libro leggi? Il 44% legge graphic novel, il 51% romanzi e racconti, il 5% raccolte di poesie. 5) I libri li acquisti, te li regalano o li prendi in biblioteca? Il 63% li acquista autonomamente, il 16% li riceve in regalo, il 21% li prende in biblioteca 6) Per te leggere cos’è? Per il 60% è un passatempo, per il 19% una perdita di tempo, per il 21% un modo per imparare.

A 7 ragazzi su 10 piace leggere (che sorpresa!), per la maggior parte è un passatempo. Il genere che va per la maggiore sono giallo e horror, i ragazzi della nostra età amano molto il brivido e il mistero, ma anche graphic novel. Speriamo che questo sondaggio abbia fatto cambiare idea a chi dice che i ragazzi non leggono!