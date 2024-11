I lavori di ripristino alla strada per Pitelli

Continuano le attività per il ripristino della strada per Pitelli all’interno del territorio comunale di Lerici. Nei prossimi giorni è previsto con l’affidamento dei lavori per la riparazione del versante soprastante la sede stradale in località Maggiola, in zona “Fontana del Genio” nella strada che dalle Tre Strade conduce a Pitelli. "Il tratto stradale è stato interessato da una frana del versante che ne aveva occupato la carreggiata nello scorso febbraio. Un rapido intervento ha consentito l’immediata riapertura della strada a senso unico alternato con la prescrizione da parte della Protezione Civile di chiusura totale in caso di allerte meteo" spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici. "È stato quindi subito rimosso il detrito e posizionata una barriera paramassi con il semaforo per la regolazione della viabilità a senso unico alternato – prosegue Russo – Si è poi lavorato per progettare e finanziare il ripristino totale della sede stradale".

Nella zona a monte della strada, quindi, sono state fatte verifiche geologiche e strutturali per progettare la messa in sicurezza mediante il posizionamento di reti contenitive. Il risultato sarà quindi di ottenere la larghezza originaria della strada in assoluta sicurezza. "Questo è un importante passo verso il completamento della messa in sicurezza dell’intero tratto Tre Strade - Pitelli. Nel corso degli anni abbiamo provveduto a sistemare l’intero percorso di via Militare e la frana tra Pozzuolo e Tre Strade oltre all’installazione di alcuni tratti di barriera stradale".

La strada che conduce a Pitelli sarà oggetto prossimamente di ulteriori interventi che consistono nel posizionamento di altri tratti di barriere stradali di protezione e nella manutenzione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche, interventi ritenuti fondamentali alla lotta al dissesto idrogeologico che riguardano infatti l’intero territorio. "Sono in fase di elaborazione progettuale gli interventi di messa in sicurezza anche della strada che “parallelamente” conduce a Canarbino" conclude l’assessore Russo nell’illustrare le modalità dell’intervento previsto.

In seguito all’affidamento dei lavori, verrà poi allestito il cantiere che dovrebbe avere una durata di venti giorni circa per un importo stanziato di 80mila euro. Alla fine dell’intervento la strada verrà riaperta completamente.