I fungaioli nel mirino. Casoni, chiodi sulle strade. Venti le auto danneggiate

Brutta sorpresa per i cercatori di funghi, tra cui numerosi spezzini, che nei giorni scorsi si sono recati ai Casoni di Suvero. Molti di loro si sono trovati con le gomme dell’auto bucate a causa di chiodi a tre punte , oltre a filo spinato, disseminati sulle strade sterrate nei pressi del passo dei Casoni, tradizionale meta appunto dei fungaioli.

E’ accaduto nelle vicinanze della ’Trattoria dei cacciatori’, dove poi di solito i cercatori di funghi vanno a pranzo, tanto che gli stessi titolari sono rimasti stupiti della presenza di chiodi e filo spinato sulle strade sterrate circostanti, un atto chiaramente di stampo vandalico, come per far capire ai fungaioli che vengono dalla città o da altre zone della Val di Vara, che non sono graditi. Sarebbero almeno una ventina le auto rimaste con le gomme a terra, al punto che tra gli appassionati cercatori di funghi si è diffusa l’allerta a non transitare nelle strade sterrate ma di parcheggiare sulla principale in asfalto e andare a piedi, per evitare brutte sorprese.

Sulle strade sterrate c’erano infatti chiodi e filo spinato dappertutto. I più sfortunati hanno avuto addirittura tre gomme dell’auto bucate e sono rimasti bloccati. Qualcuno due e altri una soltanto. Ma anche in questo caso, visto che le auto moderne non hanno più la ruota di scorta, il disagio è stato comunque notevole. Come detto sarebbero almeno venti, forse di più, le auto danneggiate. Non tutti, infatti, avrebbero fatto denuncia.

M.B.