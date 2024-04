I Fried Brains al Big Boss Man

Un duo blues’n soul per il venerdì sera del Big Boss Man. Sul palco di Salita Castelvecchio salgono alle 22 i Fried Brains, formati da Laura Piunti alla voce e Emiliano Degl’Innocenti, alla chitarra e voce. Piunti è nata a Cecina, inizia a cantare a 15 anni, concentrandosi sullo studio della tecnica vocale, frequenta varie scuole della Toscana e si perfeziona seguendo numerose masterclass arrivando in breve tempo ad essere padrona di più generi musicali. Sviluppa una forte passione per la musica nera, ispirandosi ad artisti come Aretha Franklin, Sam Cooke, Solomon Burke, Bessie Smith, Etta James, Irma Thomas, Ruth Brown, Sam & Dave, Carla Thomas, Otis Redding. Degl’Innocenti è un cantante e chitarrista nato e cresciuto a Pistoia. La passione per la musica nera americana è nata molto presto, anche grazie al fascino del Pistoia Blues festival. La sua esperienza dal vivo è cominciata a quindici anni nei dintorni di Pistoia e si è allargata col tempo all’Italia e all’Europa. Info: 0187 302686 o inviando un messaggio Whatsapp al 342 5286661.