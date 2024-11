I disagi del trasporto pubblico: "Studenti follesi abbandonati"

Studenti costretti a muoversi all’alba per raggiungere in tempo le scuole del capoluogo, per poi tornare a casa a pomeriggio inoltrato. Una situazione di enorme disagio per i giovani di Bastremoli, frazione collinare del Comune di Follo, fortemente stigmatizzata dal consigliere comunale Sandro Bertoni, che parla di "grave situazione in cui versano le frazioni collinari per quanto riguarda i collegamenti del trasporto pubblico locale. Mi spiace constatare la mancanza di un reale interesse da parte dell’amministrazione Mazzi , per altro mostrato a seguito dell’interrogazione posta all’assessore competente circa una situazione che va ben oltre il semplice rispetto di orari o corse. La partenza alle luci dell’alba e il ritorno a metà pomeriggio implicano delle disfunzioni: il mancato ingresso alla prima ora, la didattica messa in discussione dalle logiche del trasporto – dice Bertoni –, la mancanza del sacrosanto diritto degli adolescenti di vivere anche brevi momenti come l’età imporrebbe. Per questi e altri motivi chiederò a breve un incontro con i vertici Atc per comprendere e trovare soluzioni a un problema non più rimandabile".