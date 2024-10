I cuochi del ristorante Luna Blu protagonisti al G7 di Solfagnano

A due mesi dalla sua apertura, funziona a pieno ritmo La Friggitoria dei Ragazzi di Luna Blu, l’attività dedicata alla ristorazione ospitata da Brugnato 5Terre Outlet Village e gestita dalla cooperativa Sociale Luna Blu impegnata nell’inclusione sociale e nell’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo. Un legame, quello tra Luna Blu e Brugnato, diventato ancora più stretto dopo l’acquisto, da parte della cooperativa, di un’abitazione nel centro cittadino, all’interno della quale possono risiedere i ragazzi impiegati all’interno del Ristorante e della Friggitoria presenti nell’Outlet Village. Un’iniziativa resa possibile anche grazie agli introiti derivanti da entrambe le attività, che permette ai ragazzi di vivere in maniera autonoma a due passi dal posto di lavoro, un fattore determinante nel percorso perseguito da Luna Blu in direzione della reale autonomia personale, anche in prospettiva futura, e dell’inclusione sociale. Un successo imprenditoriale e sociale: l’impegno di Luna Blu, supportato dall’Outlet Vilage, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento grazie alla visita, tenutasi nel pomeriggio di giovedì, da parte del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Grazie al suo interessamento i ragazzi di Luna Blu sono arrivati fino a New York, dove, in un contesto prestigioso come quello dell’Onu, hanno proposto i piatti della tradizione ligure ai delegati in occasione di un meeting preparatorio al G7 delle Disabilità in programma il 14, 15 e 16 ottobre al Castello di Solfagnano. Proprio in quella cornice, il prossimo 15 ottobre i ragazzi saranno protagonisti del pranzo offerto ai ministri dei paesi del G7 ed avranno la possibilità di far gustare un piatto tipico ligure come le caserecce al pesto.