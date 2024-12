I contributi per i muretti a secco: "Una tradizione della Liguria"

La tradizione ligure avrà un nuovo sostegno. Per la manutenzione e rispristino dei muretti a secco infatti sono previsti nuovi finanziamenti. Lo ha proposto l’assessore regionale Alessandro Piana.

Quali saranno le novità? "Stanzieremo 7,8 milioni di euro di fondi del PSR per il ripristino e la manutenzione dei muretti a secco. La proposta di delibera è stata approvata in giunta quindi si darà mandato agli uffici a definire le procedure per la raccolta e l’istruttoria delle domande per questo tipo di intervento".

Quando si riapriranno i finanziamenti? "Già nel primo trimestre si potrà riaprire e dare continuità a un finanziamento particolarmente utile e apprezzato da privati e imprese che hanno potuto e potranno accedere a finanziamenti per intervenire sui muretti a secco, una delle peculiarità più significative ed emblematiche del nostro territorio, un simbolo dell’agricoltura eroica e del paesaggio ligure".

Come si accederà ai contributi? "Le modalità e i criteri ricalcheranno quelle delle precedenti edizioni. La misura prevede un contributo forfettario di 73,5 euro a metro quadrato di muretto a secco ripristinato. Per rimanere aggiornati si consiglia di tenere monitorata la pagina web agriliguria.net".