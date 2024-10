Hotel e pasticcerie cercano personale

Le proposte di lavoro dal Centro per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 MECCANICO INDUSTRIALE. Impianto di gestione e trattamento rifiuti, ricerca meccanico industriale.Si richiedono competenze tecniche di meccanica industriale, capacità di lavorare sia in autonomia che in gruppo, flessibilità, diploma o qualifica professionale nella meccanica, buone conoscenze informatiche, patente B e conoscenza lingua inglese a livello intermedio. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. Full-time. Sede Spezia. Offerta 56736

2 COMMESSI per bar pasticceria gelateria. Richiesta minima esperienza, conoscenza di base della lingua Inglese. Preferibile età non superiore a 45 anni. Disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. Tempo determinato iniziale con possibilità di futura stabilizzazione. Potrà essere valutato anche il contratto di apprendistato con età massima 29 anni. Orario su turni 7-14 e 14-21. Zona La Spezia. Offerta 56673

1 CAMERIERE. Hotel cerca cameriera ai piani per pulizia camere e ambienti comuni dell’hotel. Si richiede esperienza. Preferibili possesso di un proprio mezzo di trasporto e conoscenza di base della lingua inglese. Contratto a chiamata per il periodo invernale, contratto a tempo determinato con continuità lavorativa in estate. Sede Portovenere. Offerta 56670

2 AIUTO MECCANICO. Il candidato sarà affiancato da un capo squadra esperto ed eseguirà la manutenzione di macchinari meccanici in officina e sugli impianti del cliente. Età 18-28 anni, tirocinio di 4 o 6 mesi full time orario 8-12 e 13-17, 600 euro mensili con possibili sviluppi. Possibili trasferte in regione. Sede Santo Stefano di Magra. Offerta 56667