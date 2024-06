Holm al Bologna per 6,5 milioni di euro. Appare difficile l’arrivo di Raimondo

Per Emil Holm al Bologna manca solo l’ufficialità. Ieri i dirigenti felsinei Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno avuto un colloquio con l’agente del giocatore Michelangelo Minieri per definire i termini economici, con eventuale prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2026, al 2028. A seguire, i due dirigenti e l’ad del club felsineo Claudio Fenucci si sono incontrati con Eduardo Macia e Stefano Melissano, con i quali si è raggiunto un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo in Emilia dell’atleta svedese per un totale di circa 6,5 milioni di euro più bonus. Da aggiungere una percentuale sulla rivendita del giocatore. Con il Bologna si è parlato anche dell’attaccante della Nazionale Under 21 Antonio Raimondo, il quale ha, però, fatto sapere vorrebbe giocarsi le sue carte in Serie A con la formazione felsinea. Lo Spezia, a questo punto, pur mantenendo viva la trattativa con il procuratore dell’ex Ternana Giuseppe Galli, rifarà un tentativo con l’Inter per Pio Esposito, molto gradito a mister D’Angelo, sul quale è però forte la concorrenza di Cagliari, Lecce e Sampdoria.

Tutto fatto per Bartlomiej Dragowski al Panathinaikos: 2 milioni il corrispettivo che i greci verseranno nelle casse del club bianco, zero euro alla Fiorentina e, soprattutto, un risparmio di 1,3 milioni di euro per l’ingaggio. Dopo le partenze di Drago e Zoet, la priorità è arruolare un portiere in vista del ritiro. Smentiti gli accostamenti alla formazione aquilotta dei portieri Tommaso Martinelli della Fiorentina e Filippo Rinaldi del Parma, mentre Andrea Fulignati del Catanzaro è un’opzione ma non la priorità. Qualcosa potrebbe muoversi sulla rotta Palermo-Spezia, con il centrale Dimitrios Nikolaou (contratto con il club bianco fino a giugno 2027) che interessa alla dirigenza rosanero e, a parti inverse, con Edoardo Soleri che continua a essere gradito in via Melara, anche se il prezzo stabilito dai siciliani di un milione di euro ha raffreddato la trattativa. Peraltro Soleri potrebbe essere utilizzato dal Palermo come scambio nella trattativa con il Catanzaro per Vandeppute. Resta in ballo Filippo Pittarello del Cittadella, per il quale si è mosso anche il Sud Tirol. Primi contatti con l’Empoli anche per Szymon Zurkowski e Simone Bastoni: se per il polacco ci sono margini di trattativa, per lo spezzino si profila un cambio di destinazione, con Como e Venezia interessate.. Infine, l’ex aquilotto Fabio Lucioni, ora al Palermo, non è al momento un obiettivo dello Spezia, mentre Jeroen Zoet è attenzionato dal club siciliano. Dalla Sicilia, accostato al club bianco anche il terzino destro Alessio Buttaro ma non rientra nei piani dell’area tecnica.