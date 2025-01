Hemingway e il mare. Rivali al San Giorgio

Il secondo appuntamento della rassegna ‘Il Mare Filosofia e Poesia’, la quarta creata da Teatro Pubblico Ligure a Palazzo San Giorgio (via della Mercanzia, a Genova), si tiene oggi alle 17 e ha come protagonista lo scrittore e poeta Alessandro Rivali che parlerà de ‘Il mare e Ernest Hemingway’. Se pensiamo a Hemingway pensiamo immediatamente al ‘Vecchio e il mare’. Un racconto lungo o un romanzo breve, dove l’oceano, descritto con pochi rapidi colpi di penna, si intreccia alla storia del vecchio pescatore Santiago e del giovane Manolin che lo aspetta a riva. Rivali avvicina all’immensità degli abissi attraverso lo sguardo di Hemingway. Grande appassionato dell’autore di ‘Verdi colline d’Africa’ ha scritto: "Aveva ragione Ernest: l’uomo non è fatto per la disfatta. Può essere distrutto, ma non vinto". Tra i libri pubblicati da Rivali figura ‘Ho cercato di scrivere Paradiso’, frutto delle conversazioni con Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound. L’ingresso è libero.