Guido Formigoni ripercorre la storia della Dc

Il prossimo 1° febbraio alle 17.30 alla biblioteca Beghi, il professor Guido Formigoni (nella foto), coautore di una ‘Storia della Democrazia Cristiana’ e massimo studioso della storia del Cattolicesimo democratico in Italia, ripercorrerà la vicenda dello scudo crociato, il partito che per mezzo secolo a partire dal secondo dopoguerra ha segnato in maniera indelebile il governo del paese. L’evento - organizzato dalla neocostituita associazione culturale ’I popolari della Spezia e della Lunigiana’ cade a breve distanza dall’anniversario dello scioglimento della Dc avvenuto il 18 gennaio del 1994. "In quella stessa data - ricordano i promotori dell’iniziativa - esattamente trenta anni fa sotto la guida di Martinazzoli nasceva il nuovo Partito Popolare Italiano, erede naturale e legittimo della tradizione politica del Cattolicesimo democratico. Un’iniziativa coraggiosa, che pur fallendo, ebbe il merito di certificare che nel nuovo millennio o si sta da una parte o si sta dall’altra. Forti di questa nuova consapevolezza i neopopolari hanno scelto – dando vita all’Ulivo – di innestare con coerenza la loro tradizione politica nel territorio del centrosinistra. Lo facemmo a livello nazionale con l’adesione dei nomi più rappresentativi, da Mattarella a Tina Anselmi, e a livello locale, con la nomina a iniziale commissario del nuovo Ppi nell’Ulivo di Luciano Faraguti. A Sarzana e a Levanto, la nuova alleanza si rivelò largamente vincente. Un compito che chi si sente alternativo alle Destre e si riconosce orgogliosamente in quella storia e nei valori della Dottrina Sociale della Chiesa avverte come un impegno che nasce dalla lettura della politica come forma più alta di carità, ossia di amore verso il prossimo cristianamente ispirato".