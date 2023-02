Guida senza patente un autocarro sottoposto a fermo amministrativo: conducente nei guai

L'autocarro sequestrato dalla polizia locale

La Spezia, 28 febbraio 2023 – Guida un autocarro già sottoposto a fermo amministrativo e per giunta senza patente: maxi-sanzione e mezzo confiscato.

Giusto una settimana fa la polizia locale, nell’ambito dei controlli effettuati nelle adiacenze dell’isola ecologica degli Stagnoni, mirati alla salvaguardia ambientale ed alla garanzia del corretto ciclo dei rifiuti, aveva fermato un autocarro carico di rifiuti metallici di vario genere e sanzionato il relativo conducente, un cittadino bosniaco, per migliaia di euro. L’uomo infatti, esercitava abusivamente ed in nero la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, peraltro di origine sconosciuta, guidando di fatto senza patente, dato che possedeva unicamente una patente bosniaca scaduta di validità. Per questo ultimo illecito, gli agenti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, oltre a comminare la pesante sanzione pecuniaria prevista, pari a 5.100 euro, hanno sottoposto a fermo amministrativo il veicolo, affidandolo al conducente che era anche il proprietario, così che il mezzo avrebbe dovuto rimanere fermo nel luogo di custodia per tre mesi.

Ma ecco che questa mattina lo stesso autocarro, questa volta scarico, con alla guida lo stesso uomo, sfilava davanti agli occhi di una pattuglia della locale in servizio nella stessa zona, continuamente monitorata proprio per prevenire fenomeni di conferimenti illeciti e da parte di soggetti dediti ad attività illecite.

Imposto l’alt al veicolo, gli operatori, avuta la conferma dalla centrale operativa della misura restrittiva alla circolazione che gravava sull’autocarro, hanno proceduto a contestare al conducente la grave infrazione, che prevede una sanzione pecuniaria che verrà applicata dal Prefetto, tra il limite minimo di 1.984 ed il limite massimo di 7.937 euro. Inoltre, la circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo prevede le sanzioni accessorie della revoca della patente, nel caso di specie non applicabile in quanto il soggetto ne è sprovvisto, e della confisca definitiva del veicolo, con l’immediato sequestro, attuato con intervento del carro-attrezzi, e trasferimento della proprietà all’Erario dello Stato.

Così all’uomo, multato di nuovo anche per guida senza patente, non è rimasto che allontanarsi a piedi. L'assessore alla Sicurezza Giulio Guerri ha sottolineato “l'importanza dell'impegno sul territorio della polizia locale, che con la propria costante attività di controllo assicura ogni giorno il rispetto della legalità, sui fronti della vita cittadina che vanno dalla sicurezza stradale a quello della salvaguardia ambientale”.