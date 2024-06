Guida inclusiva alle diversità. Buffa al Sunspace

Sunspace, ex Cinema Diana e spazio eventi dell’agenzia creativa Suntimes, si unisce all’importante celebrazione condivisa del La Spezia Pride, ospitando una scrittrice e attivista. Oggi, alle 18.30, verrà presentato il libro di Sambu Buffa (in foto) ‘Cambia mentalità in chiave diversity, equity and inclusion nella tua attività’. L’autrice è una consulente in comunicazione e marketing, crea strategie per i social media in grado di valorizzare le diversità culturali, etniche e di genere dei potenziali clienti. Il suo libro è una guida inclusiva verso il cambio di mentalità necessario per comunicare senza escludere nessuno e valorizzando ogni unicità: di etnia, genere, età, religione, e molto altro. Insieme all’autrice saranno presenti sul palco Francesco Pelosi, founder di Suntimes, e Kruk Italia rappresentato da Marta Magnani, hr manager del gruppo. Uno scambio di best practices e condivisione del forte impegno in tema De&I delle due realtà lavorative locali. A moderare la giornalista Anna Mori. L’ingresso è libero su prenotazione al 379 2007136.