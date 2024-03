Gruppi elettrogeni ’abusivi’. Multa ad azienda nautica

Due gruppi elettrogeni non denunciati sono stati individuati dai funzionari della sezione antifrode e controlli dell’Ufficio delle Dogane della Spezia all’interno di un cantiere navale. I due gruppi da 560 e 220 kW, alimentati a gasolio, erano adibiti all’autoproduzione nella sede locale di un’importante società italiana specializzata nell’allestimento di yacht da competizione. Alla società è stata quindi contestata l’evasione dell’accisa sull’energia elettrica, calcolata sulla base dei consumi stimati rilevando le ore di lavoro dei macchinari dalla loro installazione: oltre all’evasione dell’accisa sull’energia elettrica all’azienda è stata elevata la sanzione prevista per legge dal doppio al decuplo del valore del tributo evaso. Tutta l’energia elettrica, anche quella autoprodotta con impianti di potenza superiore a 1 kW, è sottoposta infatti ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali oppure al momento del consumo.

La norma prevede, per chi ha impianti di produzione come quelli trovati all’interno dell’azienda, l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio Agenzia delle Dogane e dei monopoli territorialmente competente, in modo da ottenere la prescritta licenza.

L’attività di analisi dei rischi viene svolta quotidianamente nei diversi settori di competenza dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, con l’obiettivo di individuare e intervenire su potenziali frodi di carattere tributario ed extratributario utilizzando le banche dati disponibili, grazie anche all’informatizzazione dei documenti di circolazione dei prodotti energetici, per un efficace presidio di tutto il territorio.