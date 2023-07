Gran Tour sull'Albatros; in centinaia per onorare il Golfo dei Poeti

La Spezia, 30 luglio 2023 – Un nuovo grande successo per il 'Gran Tour nel Golfo' via mare, andato in scena venerdì 30 luglio, con l'organizzazione della Navigazione Golfo dei Poeti e della Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini, con il patrocinio della Provincia, da una brillante idea di Marco Tarabugi, che ha coordinato l'evento giunto alla sua terza edizione.

Sul mitico Albatros sono saliti in centinaia per onorare la denominazione del Golfo dei Poeti che, il 30 agosto, compirà 113 anni. A definirlo così, il 30 agosto del 1910, fu il commediografo Sem Benelli in occasione dell'orazione funebre per Paolo Mantegazza, medico, patologo, igienista e antropologo: “Beato te, o Poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori di questo Golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà degnamente le ombre dei grandi visitatori”.

Degustando muscoli, focaccia e un buon bicchiere di vino, si sono lambite le coste dell'isola Palmaria, di Porto Venere e Lerici, in un tour 'romantico' allietato dalle note dal vivo grazie al duo Saxopiano, composto da Davide Micoli al pianoforte e Antonio Traverso al sassofono con un repertorio davvero molto vasto, tra hit italiane e straniere, anche da ballare sul ponte dell'imbarcazione, con persone davvero di ogni età. Poi, il rientro in passeggiata Morin (così come l'imbarco) a tarda sera con tantissime persone soddisfatte, immortalate anche negli scatti di Davide Petruzzo, fotografo titolare di Ptz Photolab.

“Non serve andare a Capri, Montecarlo o in qualche altra meta estera, vicina o lontana, non c'è niente da fare, il posto più bello del mondo lo abbiamo a casa nostra – dichiara con orgoglio Tarabugi – . L'altra sera, durante il tour in notturna, ne abbiamo avuto l'ennesima conferma. Un viaggio magico dove, per un attimo, coloro che erano a bordo, hanno dimenticato per circa due ore i loro problemi quotidiani, ammaliati dalle immense bellezze del nostro territorio. Un mix tra buon cibo ottima musica, a bordo di un traghetto che è la memoria storica della nostra città, in un posto unico al mondo come il Golfo dei Poeti. E il risultato non poteva che essere speciale e inimitabile. Per una serata abbiamo fatto i turisti a casa nostra”.

Marco Magi