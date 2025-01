"Gradito ritorno l’argentino in mezzo ai pali". Ma dalle trattative c’è chi vorrebbe un bomber

I tifosi aquilotti invitano il club bianco a pensare in grande: "Se la squadra sarà mantenuta così com’è, senza cessioni eccellenti e sarà rinforzata con un attaccante rapido e un centrale difensivo, potrà lottare per la A diretta. Chichizola è un gradito ritorno". Luca Brignolo plaude al ritorno del portiere argentino: "È un giocatore di esperienza che conosce bene il club e la città, fermo restando che Gori sta disputando un ottimo campionato ed è giusto resti il titolare. Sarà poi fondamentale che il club non ceda nessuno degli atleti protagonisti nel girone di andata, se poi dovesse arrivare un attaccante prolifico sarebbe tutto di guadagnato".

Speranzoso Giovanni Plottegher: "Credo che lo Spezia abbia bisogno di un centrocampista offensivo che verticalizzi l’ultimo passaggio e si inserisca per fare gol. Ho fiducia negli attuali dirigenti che, sono certo, faranno le scelte giuste, lo testimonia l’operazione che porterà Chichizola a vestire nuovamente la maglia bianca. Sassuolo e Pisa corrono ma noi non siamo da meno, abbiamo bisogno anche di un po’ di fortuna". Reclama un bomber Valter Renesto: "Abbiamo cinque punte valide, ma l’unico prolifico è Pio. Forse sarebbe opportuno sacrificare uno degli attaccanti in organico per trovarne un altro che garantisca qualche gol in più. I nostri migliori acquisti potrebbero essere Kouda e Bandinelli. E poi il nostro top player è il mister, che ha saputo creare ambiente e motivazioni uniche. La Serie A? Sognare non costa nulla, anche perché abbiamo dimostrato sul campo che possiamo giocarcela con tutte. Solo il Sassuolo è di un’altra categoria, dal secondo posto in giù è ancora tutto da decidere".

Ottimista Cristian D’Andrea: "Il ritorno di Chichizola è azzeccato, fermo restando che il vero acquisto sarà Kouda. Se poi dovessero arrivare un difensore e un centrocampista la squadra sarebbe perfetta. Mi pare di capire che il club non abbia, però, l’intenzione di investire nel mercato invernale, pertanto sarebbe già ottimale che non partisse nessuno. Se lo Spezia ripeterà il girone d’andata sono fiducioso nella promozione diretta, sperando in qualche passo falso di Pisa e Sassuolo". Dello stesso avviso Vittorio Tambini: "A fine gennaio capiremo se lo Spezia avrà possibilità di Serie A diretta, ad oggi direi che con tutta probabilità giocherà i play off". "Felice per il ritorno di Chichizola – afferma Luca Gandolfi –, mi piacerebbe che la squadra fosse rinforzata con un centrale difensivo e una seconda punta, magari Seghetti del Perugia, anche se sono scettico sulla volontà della società di intervenire sul mercato e ciò sarebbe un vero peccato perché una squadra con un simile potenziale meriterebbe di essere rinforzata". Chiude Piero Casciaro: "La squadra non ha lacune evidenti. Forse occorrerebbero un attaccante veloce e un esterno destro alto. Difficile la A diretta perché il Sassuolo è di un’altra categoria e il Pisa non vorrà farsi sfuggire l’occasione".

Fabio Bernardini