Goran Bregovic dà il la alla rassegna del jazz

Il più longevo festival musicale italiano dedicato al jazz è pronto per la 56ª volta a proporre un grande programma. Si parte, in piazza Europa, mercoledì 24 luglio e si chiude il 30, saltando solo la sera del 26. Uno straordinario cartellone per una manifestazione che si svolge alla Spezia e dintorni ininterrottamente dal 1969. La direzione artistica è affidata ancora una volta a Lorenzo Cimino, apprezzato trombettista, e vedrà svilupparsi con protagonisti divi internazionali e progetti speciali in omaggio a giganti del jazz. "Chiunque incontri – dichiara Cimino – mi dice come sia un miracolo questa longevità. Il segreto? Ospiti internazionali e di qualità".

Apertura affidata al musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, Goran Bregovic, affiancato dalla sua Wedding and Funeral band, per un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà a breve. Si prosegue il 25 con il chitarrista Mike Stern e il trombettista Randy Brecker insieme a Dennis Chambers, Leni Stern e Chris Minh Doky. Si salta a sabato 27 luglio con ‘Io in Blues’ di Irene Grandi, un atto di amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna che conosciamo. Un ‘Omaggio a Bill Evans’ (pianista ospite della prima edizione del Festival), il 28 luglio, vede sul palco Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe la Barbera. La storia del fortunato incontro tra due grandi personalità del jazz moderno, Paolo Fresu e Uri Caine, il 29 luglio, che si ritrovano dopo alcuni dischi registrati insieme. Il finale è eccezionale, con un evento già anticipato: martedì 30 luglio c’è Russel Crowe con la sua band The Gentlemen Barbers. "Dopo il suo passaggio al Colosseo, dove sicuramente il premio Oscar si troverà a proprio agio – conclude Cimino con un sorriso – arriverà alla Spezia: cercheremo di accoglierlo con una location... a tema".

Marco Magi