Gli Udue Forever suonano da SmooD

Gradito ritorno domani, allo SmooD - Sign music desk di Ceparana, per gli Udue Forever, tribute band di Bono & C., proveniente da Milano. "Gli Udue Forever avrebbero già dovuto tornare sul nostro palco il 25 ottobre – dice il direttore artistico Stefano Ricci – ma a causa di un’allerta meteo di colore rosso la serata fu giocoforza annullata. Esperienza fra l’altro non nuova per il gruppo che si era già trovata nella prima, scorsa, stagione, costretta a scontrarsi con la stessa realtà di un’allerta meteo, che di fatto cancellò quello che sarebbe stato il debutto ceparanese. Vennero poi a marzo quando si resero protagonisti di una performance fuori dall’ordinario, regalando un concerto memorabile". Attraverso le più belle canzoni della famosa band irlandese, un evento che si preannuncia denso di emozioni. Stasera, invece, allo SmooD ci sarà La Cerchia di Dalla. Entrambi i concerti iniziano alle 22 (dalle 20 la cena), con informazioni e prenotazioni al 328 7671213).