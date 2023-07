Gli spaventapasseri a festa Groppo capitale per un giorno Il borgo invaso dai curiosi

SESTA GODANO

Un paesino piccolo, caratteristico, Groppo. Conosciuto anche fuori regione per un valido motivo. Un borgo bellissimo e curato che accoglie i visitatori anche quest’anno con i suoi abitanti – ed è la nona volta – nella speciale ‘Festa degli spaventapasseri’. Ad organizzare la pro loco Sesta Godano e frazioni, il Circolo Anspi San Siro e la comunità di Groppo, col patrocinio di Regione Liguria, Camera di commercio e Confcommercio, Appuntamento oggi, dalle 16.30 alle 23 nella capitale regionale degli spaventapasseri, titolo guadagnato sul... campo, per questo importante evento che attira un numero sempre più alto di curiosi amanti delle tradizioni e delle tipicità locali e in generale della Val di Vara. Anche Orazio, nelle sue poesie, ha testimoniato degli spaventapasseri, questi spauracchi con la funzione di scacciare dai terreni coltivati, volatili e ladri. Un guardiano finto, insomma, ma tanto importante da essere innalzato a divinità. Sicuramente a Groppo se ne vedranno di tutte le fattezze, in base all’estro dei paesani, sempre naturalmente simili all’aspetto di un contadino. In un evento che si colloca, come ormai consuetudine, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale (nessun inquinamento acustico, luminoso, visivo e una produzione di rifiuti ridottissima), gli spaventapasseri hanno subito una metamorfosi: da guardiani dei coltivi a difensori degli usi, delle tradizioni e dei riti, del senso di appartenenza al territorio. Sarà possibile, tra uno scatto e l’altro alle maschere apotropaiche, visitare anche la chiesa di San Siro, una delle più grandi della zona. Vi sarà poi l’apprezzato percorso enogastronomico di degustazione di prodotti del territorio: undici le cantine dove mangiare aperitivo con focaccia, formaggi, insalata di farro, insalata di fagioli e cipolle, lasagne al pesto al forno, ricotta con miele, mortadella nostrale, torta di riso, dolce, crema e frutta, con l’impegno di Pina, Gigio, Franca, Roberta, Giorgio, Alessandra, Valerio, Vilma, Roberta, Franco e Tiziana. Non mancheranno poi vari tipi di animazione.

Per arrivare alla festa basta percorrere la strada provinciale da Brugnato a Varese Ligure, dopo il terzo traforo prendere il bivio a destra in direzione Groppo-Rio; giunti al Ponte Bivio per Groppo, è possibile parcheggiare la propria auto e attendere la navetta gratuita che condurrà al paese (e poi potrà essere utilizzata anche al ritorno fino alle 23). Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 342 0898253. Marco Magi