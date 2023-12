Gli odori di New Orleans. Il duo blues Luti e Maulo sul palco del Big Boss Man

Due persone che si incamminano verso le origini del blues, riscoprendo gli odori che portano verso New Orleans, cullati dalle rive del Mississippi. Stasera, il palco del Big Boss Man ospiterà un duo di grande rilievo nella scena blues del nostro Paese: Roberto Luti e Elisabetta Maulo condurranno i presenti in un viaggio musicale con il loro repertorio. Spazieranno tra i vari musicisti più spiritual a partire dalla meravigliosa Bessie Smith fino a Skip James passando per Blind Willie Johnson.

Il livornese Roberto Luti, fin da ragazzo si appassiona alla chitarra e al blues e rock americano, apprendendo i primi rudimenti dal padre. Negli anni poi approfondisce lo strumento e gli stili, imparando dall’ascolto di svariati musicisti sia su disco che dal vivo, tra cui Ry Cooder, Anders Osborne, Chris Whitley, John Mayer, Jimi Hendrix e Niki La Rosa. Roberto ha all’attivo numerose collaborazioni e lavori discografici che lo vedono ospite o parte integrante, come Tres, Niki La Rosa, Alex Sarti, Playing For Change (un progetto che abbraccia musicisti di tutto il mondo per portare un messaggio di pace attraverso la musica), Dimitri Grechi Espinoza, Luke Winslow King ed altri. Elisabetta Maulo ha un vasto background blues, cantante del Betta Blues Society, formazione di grande successo di pubblico e di critica, con la quale vanta numerose partecipazioni a vari festival nazionali ed internazionali. Con i Betta Blues – da lei fondato insieme al chitarrista Lorenzo Marianelli – ha inciso tre dischi , l’ultimo ‘Let them out’ per l’etichetta de ‘Il popolo del blues’, mentre l’altro album ‘Early’, sotto l’etichetta Improvvisatore Involontario, fa parte del progetto More Sundays, quartetto capitanato dal pianista Piergiorgio Pirro. Il concerto nel locale spezzino inizia alle 22. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0187 30686 o inviare un messaggio Whatsapp al 342 5286661.

Marco Magi