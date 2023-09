Gli Impavidi aprono a bambini e ragazzi. Open day per la presentazione dei corsi

Il teatro riapre ai bambini e ragazzi. La magia del palcoscenico e il divertimento di recitare e imparare nuove esperienza è possibile al Teatro degli Impavidi grazie ai nuovi corsi che si svolgeranno ogni lunedì con orari che verranno differenziati proprio a seconda dell’età dei partecipanti. Dopo la grande adesione dello scorso anno l’associazione degli Scarti centro di produzione d’innovazione che gestisce il teatro sarzanese ha fissato il primo appuntamento di presentazione dei corsi e illustrare la programmazione dei lavori. L’incontro è in programma lunedì prossimo, 25 settembre, alle 17 sia per i bambini che ragazzi accompagnati naturalmente dai genitori. I corsi saranno tenuti dall’insegnante e attrice Angela Teodori e si svolgeranno il lunedì dalle 16 alle 17 per i bambini dai 6 agli 11 anni e dalle 17.30 alle 19.30 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni. Oltre all’Open Day di lunedì prossimo per ulteriori informazioni sulla programmazione è possibile contattare l’insegnante Angela Teodori al numero 320-2975562.