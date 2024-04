Gli Eurosmith tornano a suonare allo SmooD

In ottobre, sempre allo SmooD di Ceparana, era stato un grande successo. E così, stasera, dalla capitale, tornano nel locale di via Vecchia gli Eurosmith first european Aerosmith tribute band. In inverno sono stati protagonisti di numerosi concerti in tutta Italia e in Europa, soprattutto in Germania e nei Paesi scandinavi, dove ormai sono di casa. Gli Aerosmith hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e sono quindi un colosso che, attraverso la colonna sonora del film ‘Armageddon’, hanno ulteriormente allargato la loro già vasta popolarità. Nessuno meglio degli Eurosmith riesce a far rivivere le sonorità e le atmosfere della band americana: il frontman Luke Celletti ìncarna alla perfezione il personaggio e col suo carisma riesce ad incantare il pubblico in sala attraverso un talento unico. La band vede, al fianco di Luke, i due chitarristi Mamo Giusti e Mirko Turchetta, con al basso il solido Andrea Tonnicchi. Alla batteria Max Maraccini e dietro le tastiere Domenico La Mastra. Via alle 22 (dalle 20.30 la cena). Info: 328 7671213.